إبراهيم عيسى: السيسي ينتصر للدستور والمساواة بتصريحاته عن قانون الأحوال الشخصية| فيديو

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية تدل على أننا أمام رجل ينتصر للدستور والقانون والمساواة بين المواطنين، موضحا أن تصريحاته الرئيس السيسي تعبير عن عقلية قادرة على فهم مقتضيات العصر.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن تصريحات الرئيس السيسي استجابة كبيرة لملايين المصريين الذين يعانون من قانون الأحوال الشخصية الذي كُتب من سنة 1920 وحصل عليه تعديلات على مر السنين من وقتها ولكنها مشوهة لا معنى لها.

وتابع: "شعرت بالفرح بعد حديث الرئيس السيسى عن قانون الاحوال الشخصية، وقصة مسلسل فاتن أمل حربي واحدة من عشرات الحالات والمرأة المصرية تجد صدى الان عند الرئيس السيسي، والرئيس السيسي منحاز للمساواة وليس للمرأة، ولابد من تقديم الاحترام لمؤسسات المرأة ونضالها لتعديل قانون الأحوال الشخصية".