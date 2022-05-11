عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التسجيل للحج السياحي .. تفاصيل

الحج
الحج

تقرر فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات السياحية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق ٢٠ مايو الجاري فور اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وقد جاءت هذه الضوابط لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية. 

كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.

كما حددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:

- مستوي الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

- مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة.

علما بأن هذه الاسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:

- (30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم.

- (20000) جنيه للمستوي الاقتصادي.
 

وزارة السياحة والآثار الحج مناسك الحج السياحي الحج السياحي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من إنبى

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

ترشيحاتنا

علي غيط ينعى رئيس الإسماعيلي الأسبق: شخصية ودودة تتمتع بحب الجميع|فيديو

إحنا عارفين بنعمل إيه.. وزير التعليم لأولياء الأمور: بلاش أسئلة مثيرة للجدل

ضياء السيد: منتخب مصر تطور في فترة كيروش.. وصادفنا سوء توفيق

فتح باب التسجيل للحج السياحي .. تفاصيل

عشان الامتحانات .. 10 أطعمة تزيد التركيز والذكاء

بسبب علاقة عاطفية.. الأمن يلاحق المتهمين بقتل مدرس بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ