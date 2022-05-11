الستات مظلومة.. محمد العدل: توقعت جدلا كبيرا بسبب مسلسل فاتن أمل حربى

قال محمد العدل مخرج مسلسل فاتن أمل حربى ، إنه إختار وقت عرض مسلسل فاتن أمل حربى فى شهر رمضان نظرا للتجمع الأسرى المميز ، ومشاهدة الأعمال الدرامية بالاضافة إلى أن شهر رمضان الموسم الأكثر مشاهدة للأعمال الدرامية .

وأضاف " العدل " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات والمذاع عبر فضائية النهار ، أنه كان يتوقع أن يشهد مسلسل فاتن أمل حربى جدلا كبيرا وانقساما فى أحيان كبيرة معقبا " كنت عارف من أول يوم إن المسلسل هيكون عليه جدل كبير لأن موضوعه شديد الإشتباك مع القانون والدين ".



وعن رأى البعض عن تحيز العمل للسيدات أكثر من الرجال لفت إلى أن هذا الأمر يعود إلى أن السيدات مهضوم حقهن أكثر من الرجال بسبب القوانين وتعتبر هى الطرف الاضعف الذى يحتاج التعبير عنه ولكن لا يمنع ذلك من وجود نماذج لرجال يتعرضوا للظلم وتم عرض نماذجهم فى العمل الدرامى معبرا عن سعادته الشديدة من تصريحات الرئيس السيسى بشأن سرعة الاستجابة وعمل قانون للأسر المصرية لتحسن أوضاعهم بشكل أفضل معقبا " دى حاجة تسعدنا أن الوضع يتحسن وده دور الفن مثلما حدث فى فيلم أريد حلا وعرضه لقضايا هامة بشأن قوانين الأحوال الشخصية " .