أحمد السقا يروج لـ العنكبوت عبر حسابه على تويتر

روج الفنان أحمد السقا لفيلمه “العنكبوت”، وذلك عبر نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وعلق أحمد السقا قائلا :" فيلم العنكبوت بجميع دور العرض".

احتفظ فيلم العنكبوت بوصافة شباك التذاكر المصري، بعد “واحد تاني” الذي اكتسح أرقام الإيرادات، وظل في الصدارة منذ طرحه نهاية شهر رمضان الماضي.

وحقق فيلم العنكبوت حتى الآن إيرادات بلغت 22 مليون و500 ألف بعدما زادت إيرادات أمس حوالي 519 ألف جنيها، ليظل في المركز الثاني متفوقا على فيلم زومبي الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.