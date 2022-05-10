العنبكوت يحتفظ بالمركز الثاني في إيرادات أمس

حقق فيلم “العنكبوت” ليلة أمس، الاثنين، إيرادات وصلت إلى 579.439 ألف جنيه، بعد طرحه فى دور العرض السينمائية ليلة أمس.

واحتل فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا ومنى زكي المرتبة الثانية فى شباك التذاكر حتى الآن، حيث احتل المركز الأول فيلم “واحد تاني”.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم، من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

وكان أحمد السقا أعلن عن مشاركة فيلم “العنكبوت” في موسم عيد الفطر من خلال طرح الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي.

وكتب أحمد السقا: “الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض”.

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.