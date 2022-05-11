بعد رباعية دي بروين.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

توهج دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في ليلة فوز فريقه بخماسية على ولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، ضمن لقاء مؤجل من الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دي بروين 4 أهداف في فوز فريق مان سيتي بنتيجة 5/1 على نظيره ولفرهامبتون، ليرتفع إلى المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في الصدارة بفارق هدفين عن أقرب منافسيه (سون).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

2- سون هيونج مين، توتنهام، 20 هدفًا.

3- كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

4- كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 15 هدفًا.

5- دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

6- ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

7- هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

8- رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

9- ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 13 هدفًا.

10- إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

11- رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

12- بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

13- ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.