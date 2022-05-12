فرغلي: علاقة الإخوان بباقي التنظيمات الإرهابية هي كما عرضها مسلسل الاختيار| فيديو

قال ماهر فرغلي الخبير في شئون الجماعات الجهادية إن علاقة الاخوان بباقي التنظيمات الارهابية هي كما عرضها مسلسل الأختيار 3.

وأضاف "فرغلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن مسلسل الأختيار 3 هو مسلسل توثيقي بنسبة 100% وكل ما عرض فيه هو حقيقي.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الجهادية أن التنظيمات الارهابية التخريبية تلقت تمويلات من خيرت الشاطر، مشيرا إلى أن هناك دول كاملة تدعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضح ماهر فرغلي أن هناك بعض الدول تستخدم الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان كورقة ضغط تستطيع استخدامها عند الحاجة في حاجتها في الدول الأخرى.