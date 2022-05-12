حسام الخولي: الدعوة مفتوحة للجميع ولا تقتصر على الأحزاب فقط.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ ، إن دعوه الرئيس السيسي للحوار الوطني القادم جاءت في توقيت مهم وهذا يتزامن مع دخول مصر علي بداية عمل الجمهورية الجديدة ، لافتا إلي أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرة علي جميع دول العالم .

واضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن إقامة الحوار الوطني في هذا الوقت مهم جدا وهذا لتبادل الأفكار مع مختلف الأطياف وإتاحة المعلومات للجميع ، مؤكدا أن الأن مصر بها نضوج للحياة السياسية وتكون لدينا خبرات من خلال الثورتين السابقتين .

واوضح الخولي ، إن الدعوة مفتوحة للجميع ولا تقتصر علي الأحزاب فقط لحضور الحوار الوطني وهو ليس مقتصر علي الشق السياسي فقط والمشاركة فيه الأحزاب بالأفكار المختلفة مؤكدا انه سيكون هناك اختلافات بيننا وهذا يساعد في الوصل إلي حل وتقريب المسافات .