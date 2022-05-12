أبطال فيلم "فارس" يحتفلون بالعرض الخاص الثلاثاء المقبل

يحتفل أبطال فيلم “فارس” بالعرض الخاص للفيلم الثلاثاء المقبل الموافق ١٧ مايو بإحدى السينمات الشهيرة بـ المعادى .

طرحت شركة الجذور للانتاج السينمائي البوستر الرسمي لفيلم فارس، بظهور نجوم العمل أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك، وذلك تمهيدا لعرض الفيلم بالسينما يوم ١٨ مايو.

وقد تخطى الفيديو الدعائي لفيلم فارس حاجز ال ١٠ مليون مشاهدة منذ عرضه عبر موقع فيسبوك ليصبح تريند علي منصة التواصل الاجتماعي لأيام، بمشاهد الأكشن التى صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

ملخص أحداث فيلم فارس

"فارس" يحمل قصصا إنسانية تدور في سياق الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول " فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و " وعد" التى تقوم بدورها الفنانة ايمان العاصي.

أبطال فيلم فارس

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من انتاج شركة الجذور، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز