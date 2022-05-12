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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عين شمس يستغيثون بسبب انتشار تلال القمامة

صدى البلد

يعيش أهالي منطقة النعام بعين شمس في معاناة بسبب انتشار تلال القمامة في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية.

أرسل القارئ رامي يوسف شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، يتضرر فيها من انتشار القمامة.

وقال يوسف: “نعاني نحن سكان النعام بعين شمس من انتشار القمامة بشكل كبير، مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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