خلال 24 ساعة.. تحرير 121 محضرًا تموينيًا في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 121 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وذلك في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.