عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل نظر ثالث جلسات محاكمته.. نص تحريات الأمن الوطني عن محمود شعبان

محمود شعبان
محمود شعبان

يمثل المتهم محمود شعبان، اليوم الخميس، أمام الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لنظر ثالث جلسات محاكمته في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 185 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الجيش الحر الإرهابي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

محمود شعبان

نص تحريات الأمن الوطني في قضية محمود شعبان

وينشر موقع “صدى البلد” على نص تحريات الأمن الوطني في القضية المتهم فيها محمود شعبان إبراهيم، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية، والرقيمة رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، ومقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 185 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، اعتناق المتهم محمود شعبان إبراهيم لأفكار تكفيرية قوامها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة، والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم.

محمود شعبان

التحريات: شعبان التحق بالجيش الحر

كما جاء في تحريات الأمن الوطني، أنه في غضون شهر مارس عام 2013 التحق المتهم محمود شعبان بجماعة الجيش الحر الإرهابية، التي يقع مقرها بدولة سوريا والتي يعتنق أعضاؤها ذات الأفكار المار بيانها، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها واضطلاعه بإعداد عناصرها تثقيفيا.

محمود شعبان

أمر إحالة محمود شعبان إلى جنايات أمن الدولة

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 50 عاما، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بغضون شهر مارس 2013، خارج جمهورية مصر العربية، حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة الجيش الحر التي يقع مقرها بدولة سوريا، وأعد أعضاءها تثقيفيا.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظرت أولى جلسات محاكمة محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى في السادس من أبريل الماضي، وقررت تأجيل القضية لجلسة 9 مايو لندب محامٍ للحضور مع المتهم، ومن ثم تأجيل القضية لجلسة اليوم 12 مايو لسماع الشهود.

محمود شعبان مجمع محاكم طرة الآمن الوطني جنايات أمن الدولة العليا المستشار معتز خفاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

ترشيحاتنا

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كاتب إسرائيلي يثني على شجاعة شيرين أبو عاقلة ويتهم الدولة العبرية بقتلها

محضر وامتحان بديل لطلاب 2 ثانوي المتعثرين عن أداء الاختبارات الإلكترونية

قبل نهائى دورى الأبطال.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خطيب صلاة العيد.. وفاة وكيل أوقاف المنوفية أثناء مباشرة عمله بالمديرية

هدوء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وتراجع اليورو والإسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ