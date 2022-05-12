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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة .. إزالة 4 تعديات على أراضى الدولة في السلوم

حملة ازالة بالسلوم
حملة ازالة بالسلوم

نفذ مركز ومدينة السلوم  حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة برئاسة العميد عبدالغنى السماحى رئيس مركز ومدينة السلوم   وأعضاء وحدة المتغيرات المكانية بالمركز وأعضاء الادارة الهندسية.

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وتمت  ازالة  4 متغيرات تم رصدها عن طريق المساحه العسكريه باجمالى مساحة حوالى ٤٠٠م٢  .
وتابع اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح أعمال حملة الإزالة استمرارا لجهود محافظة مطروح فى الحفاظ على اراضى  الدولة  ومنع التعديات وازالتها في المهد مع تنفيذ سلطة القانون .
واهاب  المواطنين بعد التعدى او البناء على أراضى املاك الدوله مع الالتزام بالضوابط المحددة والاشتراطات اللازمة للبناء حيث يتم رصد اى متغيرات أولا بأول.

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