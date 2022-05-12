حبس تشكيل عصابي مسلح لإتجاره في المخدرات بسوهاج

أمرت نيابة قسم ثانٍ سوهاج، بحبس تشكيلًا عصابيًا مسلحًا، مكون من ثلاثة أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجارهم في المواد المُخدرة، متخذين من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وكان قد تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مسلح، مكون من ثلاثة أشخاص؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة قسم ثانٍ سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من:

"عمرو ن ف ف- 43 سنة- عاطل- ويقيم دائرة القسم- والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية جرائم نت، محمد ع ز- 39 سنة- عاطل- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج- والمسجل إجراميًا شقي خطر "سرقات عامة"، والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة إتجار بالمواد المخدرة، والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية مخدرات، محمد خ ع ع- 37 سنة- عاطل- ويقيم قسم أول سوهاج".

بتكوين تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمسكن الأول، دائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 200 جرام، ميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 1200 جنيهًا.

و3 قطع سلاح أبيض "مطواة"، بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهواتف للإتصال بعملائهم.