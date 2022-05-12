وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن استضافة مصر لفعاليات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" خلال الفترة ١٧-٢٠ مايو الجارى، وذلك لأول مرة بالقارة الإفريقية ومنطقة والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة المنظمة والذي تستضيفه القاهرة.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى التنسيق التام مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن تنظيم اجتماعات "الوادا" على أعلى مستوى، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات، وإقامة تلك الاجتماعات بصورة متميزة تؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة كبرى الفعاليات والأحداث الدولية.

جدد الدكتور أشرف صبحى تأكيده على ثقة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في إمكانات الدولة المصرية، والتزام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالكود الدولي لمكافحة المنشطات، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي يؤكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

وفي كلمة مسجلة للسيد ويتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أعرب فيها عن سعادته بالمجهودات الكبيرة التي تمت بمتابعة دائمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، مؤكداً أن مصر اصبحت رائدة في مجال الرياضة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تسير على الطريق الصحيح لتطوير وتنفيذ برنامج قوي وفعال لمكافحة المنشطات.

فيما أثني السيد رودني سويجيلار، مدير المكتب الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، علي الدور الذى تقوم به مصر على مستوى مكافحة المنشطات ومساندة ودعم الرياضة الإفريقية.

أشاد بدور وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية بأكملها لموافقتها على استضافة هذا الحدث الكبير، مشيراً إلى دور الدكتور أشرف صبحى كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الأمر الذى ساهم فى بشكل كبير في تطور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

من جانبه، أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنظمة اصبحت أقوي وذات ثقل ومصداقية كبيرة لدي المجتمع الدولي، وجاء ذلك من خلال جهد كبير ودعم متواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومؤسسات الدولة المختلفة، مبيناً إنه تم نقل مصر من التصنيف الثاني إلى التصنيف الأول في مجال الرياضة لتدخل ضمن أفضل 50 دولة على مستوي العالم في الرياضة.

وتتضمن الأجندة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوادا مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالوكالة الدولية من ضمنها "الاستراتيجية الدولية لمكافحة المنشطات والحسابات الختامية واللجان الدائمة، واستضافة الاجتماعات والندوات على مدار السنة، مناقشة الضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية والعقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم" .