إنجي خوري وإثارتها للجدل.. من فيديوهاتها الفاضحة إلى طلبها الزواج من أدهم نابلسي

تداول رواد مرقع التواصل الاجتماعى، فيديو للمغنية السورية إنجى خورى وهى تطلب الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسى.
وظهرت إنجى خورى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق انستجرام، قائلة: "إذا أدهم نابلسى تزوجنى هتحجب وهلبس خمار وهصلى وهتوب وهترك الهاتف".
وأضافت انجى خورى من خلال الفيديو: "أدهم تقبل تتجوزنى".
اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، ولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997.
- في فبراير 2020 ألقت شرطة الآداب اللبنانية القبض عليها بعد دخولها إلى الحدود اللبنانية خلسة، وكسرها الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها في لبنان على خلفية انتشار فيديوهاتها الفاضحة.
- حاولت دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني، مع الفنان آدم، ثم اتخذت مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة لجذب الأنظار لها.
- اعترفت بعلاقتها مع الناشط اللبناني ربيع الزين، حيث استمرت العلاقة 4 سنوات، وأشارت أنها كانت كتب كتاب، وكانا على وشك الزواج.
- شاركت في المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وتعرضت للتحرش الجنسي من المتظاهرين اللبنانيين بالشارع.
- تربطها علاقة عداوة بـ المغنية اللبنانية قمر، التي شمتت بها بعد القبض عليها، وذلك بسبب علاقة الأولى مع المطرب آدم -طليق قمر- الذي اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب والاختطاف.
- وجه مكتب الآداب ومكافحة المخدرات فى لبنان، اتهامات لها وقمر اللبنانية بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.