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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسماء المقبولين بالاختبار الشفوي في المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعنت وزارة الأوقاف أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوي في المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات من الوزارة، وعليهن الحضور إلى ديوان عام الوزارة، وذلك يوم السبت  المقبل، موضحة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة إحضار عدد (2) صورة شخصية، وهن:

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م - الاسم - المديرية
1. دعاء محمد عبد الله عمار - بني سويف 
2. أميرة محمد قطب سلمي - الإسكندرية
3. أماني علي محمد مرشدي - القاهرة
4. إيمان حسنى حسن محمود - القاهرة
5. ايمان عبد اللاه محمد - الاسكندرية
6. ماجدة محمود يوسف محمد - الإسكندرية
7. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي - الغربية
8. أسماء عبد المجيد عبدالرحيم - قنا 
9. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا 
10. تقوى مجدي محمد علي - الإسماعيلية
11. ريم ماهر محمد فتحي - القاهرة
12. إيمان محمد أبو المعاطي البنا - الغربية
13. سناء طه السيد موسى - المنوفية
14. سناء محمد عبد الله - القاهرة
15. سكينة فريد عبد الحميد - بور سعيد
16. سحر محمود محمد همام - بور سعيد
17. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد القاضي - كفر الشيخ
18. وفاء أمين ابراهيم الزقم - المنوفية
19. كاملة حسان عبد الفتاح مسعود - المنيا 
20. زينب فاروق أحمد عبد الرحيم - الشرقية
21. لمياء جودة صبري أبوزيد - البحيرة
22. حنان علي مصطفي علي - القاهرة
23. منال عبد الوهاب أمين حامد - الجيزة
24. انجبار محمد محمد أبو موسي - المنوفية
25. نصرة مصطفى حسن توفيق - القاهرة
26. سهام يونس أحمد أحمد - الإسكندرية
27. إيمان أحمد فريد أبو حديد - القاهرة
28. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي - القاهرة
29. مرفت محمد رمضان جاد - القاهرة
30. سهير عبد المحسن سنهوري - مرسى مطروح
31. سحر محمد شوقي - الجيزة

وزارة الأوقاف المسابقة القرآنية للواعظات أئمة الأوقاف المتميزين أئمة الاوقاف بأسيوط

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