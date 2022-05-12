تركيب مفصل صناعي بالركبة لمريضة تبلغ من العمر 53 عاما بالدقهلية 

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق طبى بمستشفى أجا المركزي ،بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 53 عاما كانت تعانى من خشونه متقدمة بالركبة وآلام تعيق حركتها وصعوبة بالمشي حيث تمكن الفريق الطبى من اجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية على مدار ثلاث ساعات حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

كما اطمأن على صحة المريضة وهي بحالة مستقرة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفي والفريق الطبي المساعد بقيادة د. أحمد عبد الحميد عسكر ودكتور محمود حمدي أخصائي التخدير و صفاء سعد جاد تمريض وفنيي شركة المفاصل والفريق المعاون واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما اوضح ان الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.