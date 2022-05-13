ناهد السباعي تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها عبر انستجرام

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصور من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ناهد بإطلالة أنيقة جذابة،مرتدية بلوزة باللون البرتقالي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.