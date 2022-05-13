بعد رحيله.. آخر أعمال المؤلف مجدي الكدش مع أحمد حلمي

رحل مساء الخميس، المؤلف مجدي الكدش صاحب الرصيد الكبير من الأعمال الكوميدية التي قام ببطولته أسماء شهيرة من النجوم على رأسهم محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد عيد، وأحمد حلمي الذي قدم معه ثنائي بارز في مسيرته.

كان آخر أعمال السيناريست مجدش الكدش من بطولة أحمد حلمي، وهو المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، وقام أيضا بإخراجه.

ومن قبله تعاون أحمد حلمي مع مجدي الكدش في عدد من المسلسلات الإذاعية منها “لمس أكتاف”، و"جرى إيه يا عمر"، “لف وإرجع تاني”، و"يا أنا يا أنت".

مجدي الكدش مع أحمد حلمي وداليا البحيري

كما كتب مجدش الكدش سيناريو وحوار فيلم “حماده يلعب”، و"الباب يفوت أمل"، ومسلسل “أزمة سكر”، وغيرها من الأعمال الكوميدية الشهيرة.

أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية، وفاة السيناريست مجدي الكدش في بيان رسمي منذ قليل عبر موقع فيسبوك، كما حرص عدد من زملائه بالوسط الفني على وداعه عبر حسابه الشخصي.

وكتبت صفحة قصر السينما بيان تعزية جاء فيه:" تنعي الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل".