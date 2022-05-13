برقصة متخافيش ياما.. الصاوي يشارك جمهوره أول فيديو له على التيك توك

نشر الفنان خالد الصاوي أول فيديو جديد كوميدي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك .

وظهر خالد الصاوي بلوك مختلف وهو يقوم بالرقص على أغنية "متخافيش ياما" لعلي لوكا، وعلق على الفيديو قائلا: "قلنا نجرب التيك توك".

يذكر ان كشف الفنان خالد الصاوى تفاصيل شخصيته فى مسلسل “الثمانية” المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد.

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك :" ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد اغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور،

ويتقن الجرائم في الظلمة، اسرع من أي خصم واشد تنكيلا، اجتماعي جدا ظاهريا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة ، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر، وقد وصل لاخر الخط ، الان سيقتل خصومه جميعا ، او سينتحر بعنجهية قبل قتله".