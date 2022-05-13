مصرع عجوز مسن صدمه قطار أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية بالمحلة

لقي رجل عجوز مسن في العقد السادس من عمره مصرعه أثناء عبوره قضبان السكك الحديدية بمنطقة البوابة الثانية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا بمصرع شخص صدمة قطار أمام البوابة الثانية بدائرة قسم ثان المحلة.



كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

وكشف التحريات الأمنية مصرع رجل مسن يدعي صالح محمود يبلغ من العمر 62 سنة وإصابتة بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ َوكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر حادث اصطدام قطار به اثناء عبوره شريط السكة الحديدية بالبوابة الثانية بمنطقة الجمهورية بدائرة القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.