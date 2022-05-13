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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن ناعيا خليفة بن زايد: كان صديقا حقيقيا للولايات المتحدة

جو بايدن
جو بايدن

نعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "جيل وأنا صُدمنا للغاية بعلمنا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. الشيخ خليفة كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة خلال فترة رئاسته الطويلة لدولة الإمارات، وحكمه لإمارة أبوظبي، وخلال توليه سابقا منصب ولي عهد أبوظبي".

وأضاف: "نيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الكبيرة".

وتابع: "سنخلد ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعب الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة".

جورج قرداحي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

 

الرئيس الأمريكي بايدن الامارات خليفة بن زايد أبوظبي

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