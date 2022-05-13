مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شاب مصرع، إثر سقوطه من القطار، بالقرب من مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إخطارا بمصرع شاب سقط من القطار بالقرب من مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية سقوط الشاب أحمد م ش، 25 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس من القطار بالقرب من مزلقان تل روزن بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.