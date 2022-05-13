بوتين ناعيا رئيس الإمارات: بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات بين موسكو وأبوظبي

نعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأعرب بوتين عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووجه بوتين تعازيه لأقارب الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة، كما أكد الرئيس الروسي أن الزعيم الراحل قد بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات الودية بين موسكو وأبوظبي.

وذكر الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات إلى ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأشار بوتين في البرقيات إلى أن "اسم الشيخ خليفة يرتبط بفترة مهمة من تاريخ أبوظبي والإمارات ككل، حيث تميزت بنجاحات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد البلاد.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.

ونعى عدد من الزعماء والقادة على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدا أن الراحل كان محبًا لمصر وشعبها في كل الظروف والأحوال.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وأضاف "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل".

كما نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قائلاً إنه كان "شريكا وصديقا حقيقيًا للولايات المتحدة".

وتابع بايدن "سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".