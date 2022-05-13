عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين ناعيا رئيس الإمارات: بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات بين موسكو وأبوظبي

بوتين ينعي الشيخ
بوتين ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

نعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

 

وأعرب بوتين عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

ووجه بوتين تعازيه لأقارب الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة، كما أكد الرئيس الروسي أن الزعيم الراحل قد بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات الودية بين موسكو وأبوظبي.

 

وذكر الكرملين في بيان: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقيات إلى ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع تعازيه بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

 

وأشار بوتين في البرقيات إلى أن "اسم الشيخ خليفة يرتبط بفترة مهمة من تاريخ أبوظبي والإمارات ككل، حيث تميزت بنجاحات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".

 

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه في جميع مساجد البلاد.

 

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وكان الراحل الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.

ونعى عدد من الزعماء والقادة على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدا أن الراحل كان محبًا لمصر وشعبها في كل الظروف والأحوال.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وأضاف "لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل".

كما نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قائلاً إنه كان "شريكا وصديقا حقيقيًا للولايات المتحدة".

وتابع بايدن "سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

خليفة الامارات بوتين خليفة بن زايد وفاة خليفة بن زايد جنازة خليفة وفاة رئيس الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

رابط التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

السعودية تعزي الإمارات حكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أمير الكويت ينعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

ترشيحاتنا

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات| صور

خالص تعازينا .. المهن الزراعية تنعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

أبرزهم فودين وأرنولد.. 8 مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي

ما ذنب سما.. الأم اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة لأجل عيون عشيقها

بوتين ناعيا رئيس الإمارات: بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات بين موسكو وأبوظبي

مصر تعلن حداد عام في البلاد لمدة 3 أيام لوفاة رئيس دولة الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

فيديو

هل يرحل محمد صلاح إلى برشلونة.. عقبة وحيدة.. فيديوجراف

بعد ضربه 33 قلم.. تصالح فرد الأمن المعتدى عليه من أحد الأشخاص

رغم محاولات الصلح.. انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها.. فيديو جراف

الزواج شرطها للتوبة.. ماذا طلبت إنجي خوري من الفنان أدهم نابلسي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ