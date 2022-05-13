السعودية تعزي الإمارات حكومة وشعبا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازيها ومواساتها لحكومة الإمارات وشعبها، في وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان: "نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه".

وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.