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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع اللبينى وعثمان محرم والبحر الأعظم |شاهد

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية بعدد من المحاور المرورية خلال خطة العام المالى الحالى لتكون اضافه لمنظومة الطرق المطورة بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة  التفقدية التى قام بها اليوم الجمعة وشملت أحياء الطالبية والهرم والعمرانية وجنوب والدقى والعجوزة. 

تفقد راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع عثمان محرم الواقع بنطاق أحياء العمرانية والطالبية مشدداً على انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لتسهيل الحركة المرورية بالطريق . 

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق اللبينى والجارية بدءاً من الطريق الدائرى الشمالى وحتى الطريق الدائرى الجنوبى بطول 5 كم ومتوسط عرض 30 م  والتى تشمل رصف وتطوير وتوسعة للطريق وانشاء أرصفه للمشاه وجزيرة وسطى ومواقع لليوترن .

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وقد كلف المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة مع مديرية الطرق وسرعة إنجاز المشروع لما له من أهمية كبيرة فى الحركة المرورية فى اطار خطه المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية المتفرعة والبديله عن شارع الهرم . 


وعاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ الاعمال بمشروع توسعات الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية ومواقع العمل وأماكن إقامه القواعد الخرسانية للمحور موجها رؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة المتابعة مع الشركات المنفذة لضمان عدم التعدى على الاسوار والممشي السياحى والأرصفه مع الالتزام بالمواقع المحددة للعمل ورفع المخلفات الناتجه أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضارى للطريق . 


وتابع المحافظ أعمال  ترميم وطلاء وتطوير  نفق بهي الدين بركات بحى جنوب الجيزة موجها باستكمال أعمال الرصف والتطوير لعدداً من الشوارع الداخلية والمتفرعة مشدداً على هيئة النظافة بضرورة تقليم الأشجار الموجودة بمسار الطريق . 


تفقد المحافظ الاكشاك الواقعه بناصية شارع محى الدين ابو العز مع شارع التحرير وقد اثنى على المظهر الحضارى لها موجها بضرورة مراعاة تطبيق تلك المعايير الحضارية للأكشاك . 

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ الاعمال بشارع شارل دى جول موجها بالتنسيق مع شكة المياه لسرعه انجاز الاعمال الخاصه بها والمتعلقة بالجسات لإنجاز المشروع .

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة حالة النظافة والاشغالات والتواجد الميدانى لورديات العمل خلال اليوم الجمعة لضمان أنتظام العمل بكافة القطاعات . 

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء حسن موافى رئيس حى الهرم واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وطه عبد الصادق رئيس حى جنوب الجيزة واشرف تامر رئيس حى الطالبية والأجهزة المعنية .

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الجيزة الرصف والتطوير مشروعات الطرق المحاور المروريه

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