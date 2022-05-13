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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتحاد الإذاعات الإسلامية ينعى رئيس الإمارات: قدم الكثير لبلاده

خليفة بن زايد
خليفة بن زايد

نعى اتحاد الإذاعات الإسلامية، وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، الذي كرّس حياته في العمل المخلص، للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية والحرية والسلام، وقدم الكثير لبلاده حتي صارت الامارات نموذجا للتطور والحداثة في المنطقه العربية والعالم ويقدم للإمارات العربية حكومة  وشعبا أحر تعازيه القلبية،  داعين للفقيد أن يتغمده الله بواسع الرحمة. 

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3 أيام اعتباراً من اليوم”.

اتحاد الإذاعات الإسلامية شيخ الأزهر الشريف تويتر

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