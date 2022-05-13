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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجهزة الأمن بالقليوبية تكثف الجهود لانتشال جثة طالب غرق بمباه النيل.. صور

صدى البلد

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بنطاق قرية الرملة بمركز بنها أثناء اللهو مع أصدقائه عقب أداء الامتحان بالصف الثانى الإعدادى أمس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي بلاغا من الأهالى بغرق طفل يدعى "يوسف ا ع " 14 سنة فى النيل بقرية الرملة منذ أمس الخميس.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهرى وتبين أن الطالب كان بصحبة زملائه عقب خروجهم من امتحان الصف الثانى الإعدادى وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة بغرض للتنزه والاستحمام ونزلوا جميعا فغرق وخرج زملاؤه وما زالت قوات الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على الجثة فى النيل.

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القليوبية مدير أمن القليوبية قوات الإنقاذ النهرى مركز شرطة قوات الانقاذ الصف الثاني الإعدادي اجهزة الأمن بالقليوبية مركز بنها

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