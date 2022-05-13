أجهزة الأمن بالقليوبية تكثف الجهود لانتشال جثة طالب غرق بمباه النيل.. صور

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لانتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بنطاق قرية الرملة بمركز بنها أثناء اللهو مع أصدقائه عقب أداء الامتحان بالصف الثانى الإعدادى أمس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي بلاغا من الأهالى بغرق طفل يدعى "يوسف ا ع " 14 سنة فى النيل بقرية الرملة منذ أمس الخميس.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهرى وتبين أن الطالب كان بصحبة زملائه عقب خروجهم من امتحان الصف الثانى الإعدادى وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة بغرض للتنزه والاستحمام ونزلوا جميعا فغرق وخرج زملاؤه وما زالت قوات الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على الجثة فى النيل.

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