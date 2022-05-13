إلغاء حفل حماقي في الكويت حدادًا على وفاة رئيس الإمارات

تم إلغاء حفل المطرب محمد حماقي في الكويت الذي كان مقررا إقامته اليوم بعد وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعلى جانب آخر تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قررت وزارة الثقافة تعليق كافة الانشطة والفعاليات بجميع هيئاتها وقطاعاتها لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الجمعة 13 مايو وحتى غروب شمس الأحد 15 مايو .

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.