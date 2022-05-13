تدريبات تأهيلية لطارق حامد في الجيمانيزيوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا لطارق حامد لاعب الأبيض وذلك خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وأدى اللاعب، تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانيزيوم، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك أمام طلائع الجيش للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز.