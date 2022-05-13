أحمد السبكي ينفي لصدى البلد وجود أي خلافات مع الفنان محمد إمام

نفى المنتج أحمد السبكي وقوع خلاف بينه وبين الفنان محمد إمام أدى إلى توقف تصوير فيلم "عمهم" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

وقال "السبكي في تصريحات ل"صدى البلد":" لا صحة لتلك الشائعات المتداولة، وقد انتهينا من تصوير العمل استعدادا لطرحه قريبا".

وكان قد نشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس فيلم “عمهم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد لطفي في الصورة بصحبة كل من: الفنان محمد إمام، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وأحمد السبكي.

وطرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحي المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطوله محمد إمام وهدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.



ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.

وكان أخر أعمال المنتج أحمد السبكي فيلم (زومبي) الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في موسم عيد الفطر بالسينمات والذي لاقي نجاحا كبيرا.