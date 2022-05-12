محمد لطفي بصحبه محمد إمام من كواليس فيلم "عمهم".. شاهد

نشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس فيلم “عمهم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد لطفي في الصورة بصحبه كل من: الفنان محمد إمام، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وأحمد السبكي.

وطرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحي المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطوله محمد إمام وهدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.

ومن انتاج احمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.

وكان أخر أعمال المنتج أحمد السبكي فيلم (زومبي) الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في موسم عيد الفطر بالسينمات والذي لاقي نجاحا كبيرا.