أحمد السعدني وسيرين عبد النور ينعيان الشيخ خليفة بن زايد

قدم الفنان احمد السعدني، العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب السعدني عبر حسابه علي انستجرام "‏خالص التعازي لشعب الامارات الحبيب في وفاة الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رحمه الله و الهم شعبه وأهله وذويه الصبر والسلوان. ‎#الإمارات_العربية_المتحدة ‎#خليفة_بن_زايد"

ونعت سيرين عبد النور الشيخ خليفة بن زايد وكتبت "‏إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين #خليفة_بن_زايد ‎#الامارات".



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.