صحة البحيرة : غلق 76 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص

صرح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أنه تم تنفيذ عدة حملات مكبرة لإدارة العلاج الحر خلال شهر إبريل بمدن ومراكز المحافظة تم خلالها إصدار 76 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص مخالفة اشتراطات الترخيص و توجيه 89 انذار بالمخالفات و فحص 13 شكوي .

كما اكد الدكتور حمودة الجزار - وكيل المديرية جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين



وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها علي التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.