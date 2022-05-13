ستبقى في القلوب.. فنانون وإعلاميون يعبرون عن حزنهم لرحيل الشيخ خليفة بن زايد

وجه نجوم الفن في مصر والوطن العربي التعازي إلى حكومة وشعب الإمارات في وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي نعى النجوم رئيس دولة الإمارات داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها على تويتر ناعية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقالت: "‏‏‏‏هكذا يرثي العظيم عظيما ويواسي شعبا ودولة عظيمةً رحم الله سمو الشيخ خليفةً بنً زايد آل نهيان واسكنه جنات الفردوس الأعلى".







ونشر الإعلامي مصطفى الاغا صورة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر حسابه على تويتر وكتب: "‏‏‏‏وداعاً من زرع الحب والخير والنمو والازدهار والتسامح لبلاده وللعالم باسره ... وداعاً ‎#خليفة_بن_زايد وستبقى في القلوب كوالدك ‎#الشيخ_زايد".



وقدم المعلق الرياضي فهد العتيبي التعازي للشعب الإماراتي وكتب عبر حسابه على تويتر: "‏‏‏خالص التعازي لأهلنا في الإمارات في وفاة صاحب السمو الشيخ ‎#خليفة_بن_زايد نسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون".





وكتب الفنان فارس كرم: "‏‏‏رحم الله الشيخ ‎#خليفة_بن_زايد_آل_نهيان واتقدم بأحر التعازي من دولة الامارات قيادة وشعبا 🙏".



ووجه الفنان اشرف عبد الباقي التعازي لشعب الإمارات وكتب عبر حسابه على تويتر "‏‏‏خالص العزاء لدولة الامارات وشعبها الحبيب, في وفاة حاكم الامارات الشيخ ‎#خليفة_بن_زايد آل نهيان, غفر الله له واسكنه فسيح جنانه".



وكتبت الإعلامية والمطربة اروي : "‏‏‏‏اللهم اجبر مصابه واربط على قلبه واعنه على الحكم وسخر له الأرض وما عليها ‎#محمد_بن_زايد ‎#خليفه_بن_زايد".



ووجه الفنان أحمد السقا للشعب الإماراتي وكتب عبر حسابه على تويتر: "‏‏‏‏خالص التعازي لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ ‎#خليفة_بن_زايد ".



ونعت الفنانة داليا البحيري الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كاتبة عبر حسابها على إنستجرام: "‏‏‏خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد"

وكتب النجم كريم عبد العزيز قائلا " ‏بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.

وأضاف "خالص الحزن والاسي نعزي انفسنا ودوله الامارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا في فقيد الامه العربية سمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دوله الإمارات العربية المتحدة إنا لله وانا اليه راجعون".



ونعت أيضا الإعلامية "ريا ابى راشد" الشيخ خليفة وكتب عبر إنستجرام "‏خالص العزاء لأهل الإمارات فى وفاة ‎الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله".







وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.

وأضاف البيان " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.