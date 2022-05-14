اخبار التعليم| طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم ... موعد اختبارات العائدين من أوكرانيا المتخلفين عن امتحان المستوى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طلاب الصف الأول الثانوي يتوافدون على اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا

يتوافد الان طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية ، لاستكمال امتحاناتهم في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

تمريض القاهرة تنظم ندوة عن مبادئ التحليل الإحصائي ... اليوم

أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن تنظيم ندوة تحت عنوان “ مبادئ التحليل الإحصائي باستخدام برنامج spss ” .

كما أعلن قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بالتعاون مع مركز تطوير التعليم ، بأن الندوة تعقد اليوم السبت الموافق 14 من مايو الساعة السابعة مساءا عبر تطبيق زووم .

تربية حلوان تبدأ امتحانات التخلفات للفصل الدراسي الثاني 23 مايو

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ وسط إجراءات احترازية من كورونا ، وقد بدأت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة للاستعداد للإعلان عنها في اقرب وقت .

للطلاب العائدين من أوكرانيا المتخلفين عن امتحان المستوى .. موعد الاختبارات والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي انتهاء أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

اليوم.. ختام المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"، والتي تقام سنوياً بمشاركة أقسام اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في 651 لجنة بالبحيرة

أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الثمانى عشر كافة الاستعدادات وتجهيز اللجان استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة 2022/2021 غدا السبت 5/14 داخل 651 لجنة تستقبل 121487 طالب وطالبة وتستمر حتى الخميس 19 / 5.