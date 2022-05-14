حبس شخصين لحيازتهما الحشيش بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - آخر " يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.