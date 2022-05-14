نشرة أخبار العالم.. مصر ودول العالم تنعى الشيخ خليفة بن زايد.. الفيدرالي الأمريكي يعلن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.. النيابة الفلسطينية تكشف نتائج التحقيقات الأولية حول استشهاد شيرين أبو عاقلة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مصر ودول العالم تنعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

نعى زعماء ومسؤولون وقادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ خليفة بن زايد، مشيرا إلى أن الراحل كان محبًا لمصر وشعبها في كل الظروف والأحوال.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أنعي بخالص الحزن والأسى رجلاً من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم“.

وأضاف: ”لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبًا في هذا المصاب الجلل“.

بوتين ناعيا رئيس الإمارات: بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات بين موسكو وأبوظبي

نعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأعرب بوتين عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووجه بوتين تعازيه لأقارب الشيخ خليفة بن زايد، وعموم شعب الإمارات العربية المتحدة، كما أكد الرئيس الروسي أن الزعيم الراحل قد بذل الكثير من أجل تقوية العلاقات الودية بين موسكو وأبوظبي.

الملك سلمان وولي العهد السعودي ينعيان الشيخ خليفة بن زايد

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ــ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

بأمر خادم الحرمين.. إقامة صلاة الميت الغائب على رئيس الإمارات بمساجد السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الميت الغائب على رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد صلاة العشاء هذا اليوم الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكانت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، قد أعلن وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.

كيفية انتخاب رئيس لـ الإمارات بعد وفاة الشيخ خليفة

توفي اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 73 عامًا قضاها في خدمة بلاده وكان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات.

وينص الدستور الإماراتي في المادة رقم 51 على الآتي:

“ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بين أعضائه، رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

النيابة الفلسطينية: مقذوف عالي السرعة أطلقته قوات الاحتلال وراء استشهاد شيرين أبوعاقلة

كشفت النيابة العامة الفلسطينية نتائج التحقيقات الأولية حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت النيابة العامة الفلسطينية في بيان "تؤكد النيابة العامة استمرار الإجراءات التحقيقية في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، على المدخل الغربي لمخيم جنين والتي أدت لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، حيث تم إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بأمر من النائب العام لإجراء الصفة التشريحية وجمع وضبط الأدلة الجنائية وإعداد كافة التقارير بشأنها، وتم الايعاز للنيابة المختصة بمعاينة مسرح الجريمة وسماع كافة الشهود ورصد جميع مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً".

شرطة الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط شارك في اقتحام جنين اليوم

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط من كوماندوز "اليمام" شارك صباح اليوم في اقتحام مخيم "جنين" ويدعى نوعام راز (47 عاما).

ذكرت ذلك القناة السابعة الإسرائيلية في نبأ مقتضب دون ذكر تفاصيل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي - في وقت سابق اليوم - بناية سكنية في مخيم جنين بالقذائف بعد محاصرتها ساعات واعتقلت شابين وأصابت 13 آخرين بالرصاص، فيما دهست شابا آخر خلال مواجهات في المخيم.

الفيدرالي الأمريكي يعلن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا بنسبة 0.5%

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول إن "المركزي" سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين للبنك، بمقدار 0.5% مئوية لكل منهما، دون أن ينفي احتمالية تطبيق زيادة أكبر.

وأكد خلال مقابلة مع برنامج "ماركت بليس" عزمه على كبح التضخم، لكنه اعترف بأن قدرة "الفيدرالي" على عمل ذلك دون التسبب في الركود يرجع إلى عوامل خارجة عن سيطرته.

وتابع باول إذا توافق أداء الاقتصاد تقريباً مع التوقعات.. سيكون من المناسب تطبيق زيادتين إضافيتين بنحو 50 نقطة أساس على أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين".

بعد إعلان عزمها الانضمام للناتو.. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء

كشف مصدر مسئول اليوم الجمعة، أن روسيا ستعلق إمدادات الكهرباء عن فنلندا في نهاية هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات بشأن محاولة هلسنكي الانضمام لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

وقالت راو نورديك - RAO Nordic ، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية التي تملك Inter RAO التي تبيع الكهرباء في سوق الشمال: “نحن مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو”.

وألقت باللوم في التعليق على عدم تلقي مدفوعات مقابل الكهرباء المباعة في مايو وقالت إنها نتيجة لذلك لم تعد قادرة على دفع المزيد من الكهرباء من روسيا.

سوريا.. التصدي لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف بريف حماة.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأهداف.

بينما ذكرت وسائل إعلام سورية أن أصوات انفجارات سُمعت في المناطق الساحلية مثل جبلة وطرطوس وبانياس، ونوهت إلى أن تلك الأصوات مصدرها تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادية في محيط مدينة مصياف.