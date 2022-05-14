انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

حلت الفنانة انتصار ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها عن دورها فى مسلسلي “ توبة ” و" أحلام سعيدة " ، بعد ان شاركت فى بطولتهما رمضان الماضي ، وحققت نجاحاً كبيراً .

وخلال الندوة كشف انتصار عن كواليس مسلسل توبة والذي خاصت من خلاله الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم عمرو سعد وصبا مبارك ، وان تصويره تم فى لبنان .

كما كشفت انتصار عن سر انجذابها لمسلسل أحلام سعيدة ، والذي قامت ببطولته مع كل من يسرا وغادة عادل ومي كساب .

وخاضت الفنانة انتصار خلال الندوة تحدي مع أولادها ، حيث اجابت على عدد من الأسئلة المتعلقة بهم ، ثم قامت بالاتصال بيهم تليفونياً ، واجابوا على الأسئلة ذاتها .

وكشفت الفنانة انتصار خلال الندوة عن تفاصيل أعمالها القادمة ، حيث قالت انها تقوم حالياً بالتحضير لـ مسرحية جديدة .