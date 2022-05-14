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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها ليفربول وتشيلسي والأهلي ووفاق سطيف.. مباريات اليوم السبت 14- 5- 2022

مباراة ليفربول وتشيلسي
مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام اليوم السبت 14- 5- 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم جاء أبرزها ليفربول وتشيلسي فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مباراة وفاق سطيف ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

دورى أبطال إفريقيا

وفاق سطيف vs الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

 

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي vs ليفربول – الساعة 5:45 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإسباني

إسبانيول vs فالنسيا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

سيلتا فيجو vs إلتشي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD
 

الدورى الإيطالي

إمبولي vs ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا

هيلاس فيرونا vs تورينو – الساعة 6 مساء

أودينيزي vs سبيزيا – الساعة 6 مساء

روما vs فينيزيا – الساعة 8:45 مساء

 

الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد vs لايبزيج – الساعة 3:30 عصرا

أوجسبورج vs جروتر فيورث – الساعة 3:30 عصرا

ماينز 05 vs آينتراخت فرانكفورت – الساعة 3:30 عصرا

شتوتجارت vs كولن – الساعة 3:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ vs هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا

يونيون برلين vs بوخوم – الساعة 3:30 عصرا

باير ليفركوزن vs فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا

فولفسبورج vs بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصرا

بوروسيا دورتموند vs هيرتا برلين – الساعة 3:30 عصرا

 

الدوري الفرنسي

رين vs مارسيليا – الساعة 9 مساء

مونبلييه vs باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساء

تروا vs لانس – الساعة 9 مساء

ستراسبورج vs كليرمون فوت – الساعة 9 مساء

موناكو vs ستاد بريست 29 – الساعة 9 مساء

نيس vs ليل – الساعة 9 مساء

ميتز vs أنجيه – الساعة 9 مساء

ليون vs نانت – الساعة 9 مساء

بوردو vs لوريان – الساعة 9 مساء

سانت إيتيان vs ستاد ريمس – الساعة 9 مساء

 

الدوري السعودي

الفتح vs الطائي – الساعة 6 مساء على قناة الرياضية السعودية

الأهلي vs أبها – الساعة 8 مساء على قناة الرياضية السعودية

ليفربول تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأهلى وفاق سطيف نهائى دورى أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري السعودي

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