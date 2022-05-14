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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

المحيط يقتلع منزلًا
المحيط يقتلع منزلًا من مكانه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة من الفيضانات التي تضربت ولاية نورث كارولينا الأمريكية، واقتلعت المنازل من أماكنها، لتطفو عبر المحيط الأطلسي.

 

رصد أحد المقاطع المنشورة حديثًا لحظة تحطيم أمواج المحيط الأطلسي لمنزل على أحد الشواطئ في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حملت المياه بعد ذلك المنزل بالكامل إلى داخل المحيط.

 

شاركت خدمة المتنزهات القومية الأمريكية مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث ظهرت أمواج المحيط الأطلسي وهي تقتلع أحد المنازل الأمريكية، وذهابه من الريح.

 

جدير بالذكر أن منزل Ocean Drive هو الثاني الذي ينهار وسط الفيضانات الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية وسط فيضانات ساحلية شديدة.

 

في اللقطات تظهر قاعدة الركائز المتينة مغمورة جزئيًا في الماء وبعد ثوانٍ، يتدفق مد قوي لإيقاع المنزل بأكمله حيث يتأرجح صعودًا وهبوطًا مع المد.

 

تقدر قيمة المنزل المطل على الشاطئ المعني بمبلغ 3.81.200 دولار، وقد تساءل المستخدمون عبر الإنترنت عن أساس التصاريح البيئية لمثل هذه المنازل في أعقاب الانهيار، والذي يعد بعيدًا عن كونه الأول.

 

السبب الرئيسي للانهيار هو التعرية وتشير بيانات دائرة المنتزهات القومية الأمريكية إلى أن الشاطئ تآكل بمقدار 282 قدمًا على طول المنطقة التي انهارت فيها المنازل.

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