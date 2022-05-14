قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

في ندوة بموقع صدى البلد..

حلت الفنانة انتصار ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها عن دورها فى مسلسلي توبة وأحلام سعيدة، بعد أن شاركت في بطولتهما رمضان الماضي، وحققت نجاحاً كبيرا.

انتصار

وكشف انتصار عن كواليس مسلسل توبة والذي خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم عمرو سعد وصبا مبارك ، وان تصويره تم فى لبنان .

وقالت انتصار انها لو أتيحت لها الفرصة فى إعادة فيلم سينمائي للفنانة نبيلة عبيد سيكون فيلم الوحل أو رابعة العدوية .

وخلال الندوة قامت الفنانة انتصار بتقليد ضحكة الفنانة القديرة نبيلة عبيد ، وذلك بعد أن نجحت فى الاجابة عن 6 أسئلة صحيحة تبرز علاقتها بأبنائها، بينما لم تستطيع الاجابة عن سؤالين، مما جعلها تقوم بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد .

وخاضت الفنانة انتصار خلال الندوة تحدي مع أولادها ، حيث أجابت على عدد من الأسئلة المتعلقة بهم، ثم قامت بالاتصال بيهم تليفونياً، وأجابوا على الأسئلة ذاتها .