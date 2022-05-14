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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعلان الترشيحات النهائية للأوسكار 24 يناير وحفل توزيع الجوائز 12 مارس 2023

الاوسكار
الاوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار موعد حفلها السنوي  لعام 2023 .

حيث كشفت أنه من المقرر ان يقام حفل توزيع الجوائز يوم 12  مارس من العام المقبل في نسخته الـ 95 ، ويذاع على الهواء مباشراً عبر قناة ABC الأمريكية ، ويقام على مسرح دولبي  بهوليوود .

كما سيتم الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية يوم 24 يناير 2033 . 

وكانت أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قرارها النهائي بشأن أزمة ويل سميث بعد صفعه زميله كريس روك على الهواء مباشرة في النسخة 94.

ورغم استقالة ويل سميث من الأكاديمية، إلى أن المجلس قرر التصويت على حجم ضده بمنع من حضور حفل الأوسكار لمدة 10 سنوات.

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وقال ويل سميث ردا على بيان الأكاديمية بأنه يقبل هذا القرار ويحترمه.

وفي بيان لها أوضح الأكاديمية، إن حفل توزيع جوائز الأوسكار يستهدف الاحتفال بالأفراد الذي قاموا بعمل رائع خلال العام السابق، ولكن هذه اللحظة والسلوك غير المقبول لويل سميث طغى على الحفل واللحظات التاريخية لباقي الضيوف.

وكان قد عقد المجلس اجتماعا  لمناقشة سبل الرد على تصرفات ويل سميث، وقرر عدم السماح لويل سميث بحضور أي أحداث أو برامج للأكاديمية شخصيا أو افتراضيا لمدة 10 سنوات بداية من 8 أبريل 2022.

قرر الممثل الأمريكي ويل سميث تقديم استقالته من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار السنوية، بعد حادث ضربه واعتدائه على زميله كريس روك في حفل النسخة الـ 94 من أكبر حدث فني عالمي، أول أبريل الجاري.

وضع ويل سميث أمام اختيار من اثنين، وهما طرده أو تعليق عضويته بالأكاديمية، بعدما فعله في بث مباشر أمام العالم كله يوم الأحد الماضي، لكنه فضل الاستقالة بنفسه، فيما وصف بأنه أخطر أزمة شهدتها مسيرته الاحترافية.

واعتذر ويل سميث في وقت سابق للأكاديمية ولكريس روك ولزملائه جميعا من الموقف الذي تسبب في أذيتهم نفسيا، وأنه خان ثقة الأكاديمية، موضحا أنه يريد أن يعود التركيز على أولئك الذين يستحقون الاهتمام بإنجازاتهم، ومشددا على التزامه بالقيام بكل ما يضمن عدم السماح باستخدام العنف في أي موقف. 

 

 


 

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