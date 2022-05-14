تخطي المليون جنيه ..تعرف على إيرادات فيلم العنكبوت ليلة أمس

حقق فيلم “العنكبوت” ليلة أمس، الجمعة، إيرادات وصلت إلى 1,074,708 جنيها، بعد طرحه فى دور العرض السينمائية فى أخر أيام شهر رمضان الكريم .

وشهدت إيرادات ليلية أمس ارتفاع في إيرادات فيلم العنكبوت مقارنة بالأيام السابقة للعمل .

واحتل فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا ومنى زكي المرتبة الثانية فى شباك التذاكر حتى الآن، حيث احتل المركز الأول فيلم “واحد تاني”.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وكان قد روج الفنان أحمد السقا، لفيلمه الجديد “العنكبوت” الذي يُعرض في السينمات، وذلك من خلال نشره مشاهد من الفيلم جمعته بالفنانة منى زكي.

وعلق أحمد السقا، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “الغلطة في الذخيرة ايه .. الأخيرة”.