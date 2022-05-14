عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 17-19 مايو الجاري، أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، حيث يشارك في نموذج المحاكاة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة  برلمان عموم أفريقيا وتطوره واهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.

txt

الخميس.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث بـ علاج طبيعي القاهرة

txt

رئيس جامعة القاهرة ينعي وفاة معيدة بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط

txt

استقبلت5811 حالة.. الخشت يستعرض تقريرا حول عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني

من جانبه قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يستهدف محاكاة فعلية لبرلمان عموم أفريقيا Pan-African Parliament الذراع التشريعي للاتحاد الأفريقي، من حيث التشكيل وتمثيل الدول الأفريقية، وهيئات ولجان البرلمان وآليات عمل البرلمان وطرق الانتخاب والتصويت.

وأوضح عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أنه في ختام النموذج ستنظم جامعة القاهرة رحلة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في النموذج إلى العاصمة الإدارية الجديدة لإظهار إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيسي عبدالفتاح السيسي وما تمثله مصر من نموذج أفريقي يحتذى به في مجال التنمية والإعمار ومواكبة روح العصر.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعد من أولى الجامعات التي اهتمت بالطلاب الأفارقة وأنشأت في سبيل ذلك مكتبا لرعاية شؤون الطلاب الوافدين الأفارقة، في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة القاهرة للاهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الدراسات الإفريقية العليا الخشت محمد عثمان الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

ترشيحاتنا

الإسماعيلي: لا يوجد لاعب قادر على تعويض مجدي والمحمدي حال رحيلهما

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

التعليم: لا شكاوى من الجزء المقالي بامتحان كيمياء أولى ثانوي

وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الدولي لإدارة المخلفات بامريكا

صياد فرنسي يصمم غواصة على شكل سمكة قرش ليغوص بها في الماء

ما هي الأيام البيض في شوال؟ اعرف موعدها وفضل صيامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

فيديو

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ