كلب يعقر ممرضة أثناء عملها بحملة شلل الأطفال في قنا

تحدثت الممرضة نجاح عشري، عن تفاصيل واقعة عقر كلب لها خلال مشاركتها في حملة شلل الأطفال، قائلة :" أثناء قيامي بعملي في حملة شلل الأطفال والمرور على المنازل أصبت بعقر كلب وأدى لجرح عميق بالرجل اليمنى وفقدان الوعي"، متابعة :" اخدوني على المستشفى وهناك عملوا معايا الإجراءات اللازمة ".



وأضافت نجاح عشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمُذاع على فضائية "تن"، :" أتقدم بالشكر عني وعن أسرتي للدكتور وكيل الوزارة للاطمئنان، والإشراف عليا منزلًا وصرف مكافأة مالية "، معقبة :" الحمد لله الورم بدأ يخف والجرح بدأ يلم بردو".



وأكملت "عشري"، :" روحت المستشفى بعد الواقعة و التمريض هناك عملوا معايا الإجراءات اللازمة ، وادوني الأمصال وغيرولي على الجرح وأحب أتقدم ليهم بخالص الشكر".



