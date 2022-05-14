ليفربول: نعود اليوم إلى ويمبلي من أجل محاولة الفوز بلقب جديد

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جديدة قبل المباراة الحاسمة اليوم.

وعلقت كالتالي :"يوم نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، نعود اليوم إلى ويمبلي من أجل محاولة الفوز بلقب جديد".

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم للتتويج باللقب وعدم التفريط في حلم الفوز بالرباعية التاريخية، بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير على حساب تشيلسي، كما أنه ينافس على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ليصطدم بريال مدريد.

في المقابل يتطلع تشيلسي للثأر بعدما خسر لقب كأس الرابطة الإنجليزية على يد ليفربول، كما يهدف إلى إنهاء آمال منافسه في رباعية غير مألوفة.