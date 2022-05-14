ضبط حقن أورام وسبيكة ذهبية مع راكب سوري في مطار الغردقة.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من حقن الأورام وسبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة خطوط الطيران التركية، اشتبه أحمد نبيل سعد، مأمور جمرك مأمور اللجنة الجمركية، بصالة الوصول فى راكب سوري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياءً أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صبحي، رئيس قسم الفحص، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على جابر موسى، مدير الإدارة، قرر تكليف محمد سيد مراد، مدير حركة، ومينا نادي نصري، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بحضور محمود الشربيني، مأمور الأمن الجمركي، وأحمد عسكر، مأمور مكافحة التهرب، فتبين وجود ٢٣ حقنة خاصة بعلاج الأورام وسبيكة ذهبية بوزن ١٠٠ جرام داخل حقائبه.

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٤ لسنة ٢٠٢١ وتحريز المضبوطات.

وقام بالمساعدة فى أعمال الضبط والجرد والعد والتحريز لجنة من عادل قرني ومحمود عبد الباسط وشنودة عبد اللطيف وكريم فتحي ومصطفى عبد الرسول.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.

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