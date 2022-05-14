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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 10850 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية
السعودية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية ، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من  5 / 5 / 2022 و حتى  11 / 5 / 2022 م، عن ضبط (10850) مخالفاً، منهم (6565) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3012) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1273) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (289) شخصاً، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و(18%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (56) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (83457) وافداً مخالفاً، منهم (79313) رجلاً، و(4144) امرأة.

وتمّت إحالة (71100) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2528) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7475) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. 

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